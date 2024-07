The Bear يكتسح ترشيحات جوائز الإيمي

ياسر رشاد - القاهرة - The Bear .. كشفت إدارة جوائز إيمي أسماء الأعمال المرشحة المتنافسة في الدورة 76، وشملت القائمة المسلسلات والنجوم المرشحة لحصد الجوائز شيريل لي رالف وتوني هيل الحائزين على جائزة إيمي، ومعهما رئيس أكاديمية التلفزيون كريس أبريجو في الحفل الذي أذيع مباشرة من مسرح إل كابيتان.

The Bear

اكتسح مسلسل The Bear الترشيحات في قائمة الأعمال الكوميدية بـ23 ترشيحًا منها أفضل مسلسل وممثل رئيسي جيريمي ألين وايت وممثلة رئيسية آيو إديبيري محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا للترشيحات في عام واحد بمجال الكوميديا، فيما نال Only Murders in the Building "مبنى جرائم القتل" على 21 ترشيحًا، وHacks على 16 ترشيحًا، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

يذكر أن جائزة الإيمي ‏ هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني

The Bear

وفي سياق متصل، تصدرت الدراما التاريخية اليابانية الملحمية Shōgun "شوجون" فئة الدراما، إذ حصلت على 25 ترشيحًا، منها أفضل مسلسل، وممثلة رئيسية آنا ساواي، وممثل رئيسي هيرويوكي سانادا، وممثل مساعد تادانوبو أسانو وتاكيهيرو هيرا.

ونال حصل مسلسل The Crown "التاج" على 18 ترشيحًا، ومسلسل Fallout "السقوط" على 16 ترشيحا، وتساوى معه The Morning Show "برنامج الصباح" و Mr. & Mrs. Smith "السيد والسيدة سميث".

وجاءت أبرز الترشيحات لجوائز إيمي الـ76 كالتالي:

مسلسل درامي

The Crown "التاج"

Fallout "السقوط"

The Gilded Age "العصر المُذهب"

The Morning Show "برنامج الصباح"

Mr. & Mrs. Smith "السيد والسيدة سميث"

Shōgun "شوجون"

Slow Horses "خيول بطيئة"

3 Body Problem "مشكلة الأجسام الثلاثة"

ممثلة بمسلسل درامي

جينيفر أنيستون

كاري كون

مايا آرسكين

آنا ساواي

إيميلدا ستونتون

ريس ويذرسبون

ممثل بمسلسل درامي

دونالد جلوفر

والتون جوجينز

جاري أولدمان

هيرويوكي سانادا "

دومينيك ويست

إدريس ألبا

ممثلة مساعدة بمسلسل درامي

كريستين بارانسكي

نيكول بيهاري

إليزابيث ديبيكي

جريتا لي

ليزلي مانفيل

كارين بيتمان

هولاند تايلور

ممثل مساعد بمسلسل درامي

ادانوبو اسانو

بيلي كرودوب

مارك دوبلاس

جون هام

تاكيهيرو هيرا

جاك لودن

جوناثان برايس

جين سمارت نجمة مسلسل "مأجورون"

مسلسل كوميدي

Abbott Elementary "مدرسة أبوت الابتدائية"

The Bear "الدب"

Curb Your Enthusiasm "اكبح حماسك"

Hacks "المأجورون"

Only Murders in the Building "مبنى جرائم القتل"

Palm Royale "بالم رويال"

Reservation Dogs "كلاب المحمية"

What We Do in the Shadows "ما نفعله في الخفاء"