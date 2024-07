الممثلة شانين دوهرتي تسجل 5 حلقات بودكاست House Of Halliwell قبل وفاتها

القاهرة - سامية سيد - سجلت الممثلة الراحلة شانين دوهرتي خمس حلقات من بودكاست House Of Halliwell الخاص بمسلسلها الشهير Charmed قبل وفاتها.

حيث كشف فريق عمل البودكاست إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن ذلك، مؤكدين أنه سيتم إصدار الحلقات الخمس المسجلة - التي يقوم خلالها طاقم Charmed بإعادة مشاهدة المسلسل ومناقشته.

تم إطلاق البودكاست House Of Halliwell لأول مرة في عام 2022 مع هولي ماري كومز وبريان كراوس ودرو فولر، وبعد توقف طويل، عاد البودكاست في وقت سابق من هذا الشهر مع انضمام دوهرتي إلى فريق التمثيل.

الحلقة الأولى من الحلقات الخمس التي سجلتها بعنوان "Shannen's Magic Lives On" متاحة الآن، حيث تبدأ بتذكر كراوس لدوهرتي قبل الغوص في الحلقة.

وكانت قد توفيت الممثلة الأمريكية شانين دوهرتي Shannen Doherty عن عمر يناهز 53 عامًا، بعد سنوات قضتها وهي تصارع مرض سرطان الثدي، حيث جاءت وفاة نجمة "مسلسل 90210" بعد شهر تقريباً من اعترافها بصعوبة العام الماضي عليها.

تم تشخيص إصابة دوهرتي، بسرطان الثدي في عام 2015، وبعد عامين فقط، كشفت النجمة الساحرة أن السرطان قد عاد بعد أن هدأ، حيث قالت لبرنامج Good Morning America في ذلك الوقت: "سيكون في غضون أيام أو أسبوع أنني في المرحلة الرابعة لذلك عاد السرطان لدي، ولهذا السبب أنا هنا"، وأتابعت :"لا أعتقد أنني قمت بمعالجتها، إنها حبة مريرة يجب ابتلاعها بعدة طرق".

وأعلنت العام الماضي أن السرطان الذي تعاني منه قد انتشر إلى دماغها في منشور على انستجرام أظهر أنها تخضع للعلاج الإشعاعي.

وشانين دوهرتي هي ممثلة أمريكية اشتهرت بأدوارها العديدة في التلفزيون والسينما، بما في ذلك دور جيني وايلدر في Little House on the Prairie (1982–1983)، ماجي مالين في فيلم " Girls Just Want to Have Fun عام (1985)، كريس ويذرسبون في Our House عام (1986-1988)، هيذر ديوك في Heathers عام (1989)، بريندا والش في Beverly Hills, 90210 أعوام (1990-1994)، ومسلسل 90210 عامي (2008-2009)، ومسلسل BH90210 عام 2019 ، برو هاليويل في Charmed عام (1998-2001)، و شخصية دوبس في Fortress عام (2021).