ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا برومو أغنيتها الجديدة "الكت كاتي" عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

نيكول سابا تطرح برومو أغنية "الكت كاتي"

وتطرح نيكول خلال أيام الأغنية كاملة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة التطبيقات الموسيقية.

وفي وقت سابق طرحت نيكول سابا أحدث أغنياتها بعنوان «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول سابا في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.