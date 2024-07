شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تستحوذ على استوديوهات Bray من أجل ثانى مواسم Rings of Power والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت الشركة العالمية Amazon MGM على استوديوهات Bray التاريخية من أجل تصوير الموسم الثاني والجديد لمسلسل Rings of Power، ولتسهيل عملية التصوير داخل المملكة المتحدة، والذي يعد من أعرق وأكبر الاستوديوهات داخل المملكة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن أمازون استحوذت على الشركة المالكة لـ Bray Film Studios في المملكة المتحدة، وهو الموقع التاريخي الذي أنشأته مؤخرًا كمركز إنتاج للموسم الثاني من مسلسل The Lord of the Rings: The Rings of Power.

وتمثل الصفقة أول استحواذ لشركة أمازون على استوديو داخل المملكة المتحدة، ومن المقرر استخدام الاستوديوهات الجديدة في المسلسلات التلفزيونية والأفلام الروائية الجديدة للشركة الشهيرة، ويأتي هذا بعد ان قامت أمازون في أوائل عام 2022، بتوقيع عقيد إيجار طويل الأجل بملايين الدولارات من أجل استخدام استوديوهات Shepperton Studios للتصوير في الولايات المتحدة، بعد امتلاك الشركة استوديو كولفر في كولفر سيتي، كاليفورنيا.

ويتضمن الاستحواذ على استوديو Bray ، الذي يبعد حوالي 26 ميلاً من وسط لندن، ما يقرب من 53600 قدم مربع من مساحة المسرح الصوتي و77400 قدم مربع من ورش العمل، و39400 قدم مربع من المكاتب، و182900 قدم مربع من المساحة الخلفية و156000 قدم مربع من مواقف السيارات، وسيكون الإنتاج الأول الذي سيتم عرضه هناك بعد الشراء هو الموسم الثاني من مسلسل التجسس Citadel الذي تنتجه شركة Russo Brothers، بطولة ريتشارد مادن وبريانكا شوبرا جوناس، والذي من المقرر أن يبدأ التصوير في سبتمبر.