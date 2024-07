شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يوقع عقد تسجيل أول ألبوم غنائى منذ 20 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النجم العالمى ويل سميث عقد تسجيل جديد بعد شهر من كشفه عن عمله على أول ألبوم له منذ ما يقرب من 20 عامًا، مع شركة SLANG المستقلة الجديدة، بقيادة المدير الموسيقي الموقر رينيه ماكلين، أحد مؤسسي Influence Media Partners.

كما ضمت الشركة أيضًا مغنيين مثل بيج شون وماري جيه بليج وكاردي بي ورودي ريتش إلى قائمتها وفقًا لمجلة Forbes.

تأتي هذه الأخبار بعد شهر من أدائه في حفل توزيع جوائز BET لعام 2024، حيث غنى سميث أغنيته الجديدة "You Can Make It" مع فرقة Sunday Service Choir.

وكان قد أشعل النجم العالمى ويل سميث، مسرح حفل توزيع جوائز BET فى لوس أنجلوس، بأغنية جديدة، والأغنية بعنوان "You Can Make It"، عن "الإيمان والمثابرة"، وهى أول أغنية منفردة لـ سميث منذ أكثر من 5 سنوات، وأول إصدار موسيقى كبير له منذ ألبومه "Lost and Found" فى عام 2005.

وأداء ويل سميث لأغنيته الجديدة يعد أول ظهور له على المسرح بعد ظهوره الشهير فى حفل توزيع جوائز الأوسكار وصفع زميله مقدم البرامج كريس روك بعد تنمره على جادا سميث، زوجة ويل سميث، أمام الحاضرين.