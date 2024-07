شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون دولار أجر أنتونى وجو روسو فى مارفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لموقع Variety أن شركة مارفل عرضت 80 مليون دولار على أنتونى وجو روسو لإخراج الفيلمين التاليين فى سلسلة Avengers، اللذان سيطرحان تحت اسم Avengers: Doomsday و Avengers: Secret Wars.

وذلك بعدما كشف النجم العالمى روبرت داونى جونيور، عن القناع الجديد لشخصيته بعد سنوات طويلة بشخصيته Iron Man داخل عالم مارفل للأبطال الخارقين، ونشر داونى فيديو وصورة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام يظهر من خلالها عن لحظة الكشف عن القناع الجديد قائلاً: "قناع جديد، نفس المهمة".

وعلى سياق آخر، سبق وقالت النجمة العالمية جودي فوستر، لمجلة Variety إن صديقها النجم العالمى روبرت داوني جونيور يمتلك "فمًا كبيرًا وعقلًا مجنونًا"، وجاء ذلك خلال لقائها مع المجلة ضمن سلسلة حوارات "Actors on Actors"، حيث شاركا ذكرياتهما في العمل بفيلم Home For The Holidays، الذى طرح عام 1995، وأخرجته فوستر.

وعن تعاونهما قالت فوستر إن عملية التصوير كانت "كلها مثالية بسبب داونى جونيور، لأنه مجنون ويحب الحرية، مضيفة أنها تتتمنى أن تكون شخصًا حرًا مثله".