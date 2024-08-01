شكرا لقرائتكم خبر عن قصة سعيد صالح مع الحج 14عاماً على التوالى بسبب مقابلة شخص فى السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الفنان سعيد صالح أحد أهم الفنانين الذين وضعوا بصمتهم بتاريخ الفن المصري فى السينما أو الدراما بالإضافة إلى المسرح، إذ اعتبره زملاءه قبل جمهوره بمثابة صاروخ كوميديا تستطيع تقديم مختلف ألوان التمثيل بتميز وموهبة كبيرة، ويتزامن اليوم مع ذكري رحيله الـ 10.

أيضاً تحظى مسيرة الفنان الراحل سعيد صالح بالعديد من الخبايا والحكايات التى رواها من خلال تصريحات سابقة له، وهو ما حصل على سبيل المثال مع حكايته مع تغير حياته بصورة تامة بعد دخوله فى السجن، فقد روى سعيد صالح أنه تحدث إلى أحد الأشخاص الذى كان سبباً تحول حياته وقراءته للقرآن باستمرار، كما حج بيت الله طوال 14 عاما على التوالى.

القصة بدأت من تواجده فى السجن، بعدما عرف وقتها شخصية باسم عم يوسف الذى نبهه لأمور لم يكن يتنبه لها من قراءة وحفظ قرآن وصلاة وعزم على التوبة، ليخرج من السجن ينوى السفر للقيام بالعمرة، فإذ بالأقدار تهيئ له السفر للحج لتتوالى السفريات طوال 14 عاما على التوالي لم تنقطع إلا فى عام واحد شهد فيروس أنفلونزا الخنازير وقرر بعدها معاودة السفر.

جدير بالذكر أن الراحل سعيد صالح عمل في أكثر من (500) فيلم وأكثر من (300) مسرحية، وكان دوماً ما يقول عن نفسه " السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم أنا نصيبي منهم الثلث "، وقد أكد في أغلب اللقاءات المتلفزة التي أجريت معه على انتمائه للمسرح وتعلقه به واصفا نفسه بـ (فتى المسرح).

الفنان سعيد صالح حاصل على ليسانس الآداب عام 1960 ثم عمل في المسرح، واكتشفه حسن يوسف الذى قدّمه إلى مسرح التليفزيون كما أنه شارك عادل امام في الكثير من أعماله السينمائية منذ بزوغ نجمهما فى مسرحية "مدرسة المشاغبين".