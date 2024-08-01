شكرا لقرائتكم خبر عن أرض الألغام تحولت لمكان الأحلام.. هكذا أشادت ماجدة الرومى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشيد كل النجوم دائما فى حفلاتهم بمهرجان العلمين الجديدة، فى بداية و نهاية الحفل على مسرح U Arena، عن عظمة تنظيم المهرجان وإمكانياته، وعن العلمين وتحولها إلى أرض الأحلام بعد أن كانت فى الماضى أرض مليئة بالألغام وكيف أصبحت مدينة سياحية متكاملة.

وكان من أبرز النجوم الذين حرصوا على التعبير عن حبهم لمصر والإشادة بالتحديد عن جمال مدينة العلمين، النجمة الكبير ماجدة الرومي، التي قالت خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة إن: "مصر بلد جميلة، وما تنسوش إن الأرض اللى واقفين عليها دلوقتى كانت حقل ألغام ورجال البلد قاموا بتحويلها لمنتجع العلمين أجمل مدينة سياحية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.