شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي لـ الخليج 365: العلمين الجديدة مدينة مستدامة وجاذبة للفرص الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة نادية الجندي لـ"الخليج 365"، تعليقًا على نجاح مهرجان العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين الجديدة بها ميزة تنافسية شديدة وهي أنها لا تضاهي أي مدينة أخرى في العالم بالإضافة إلى أنها لها سمعة دولية وعالمية.

وأضافت نادية الجندي إلى أن هناك أيضًا ميزة مهمة في مدينة العلمين الجديدة، وهي أنها مدينة مستدامة تعمل طوال السنة، تضم جامعات ومدارس وعمارات سكنية وهيئات وهو ما يجعلها واحدة من أهم عوامل الجذب فهي ليست مثل القرى السياحية التي تعمل 3 شهور في السنة ولكنها مدينة تعمل بكامل طاقتها طوال العام، وبها جامعات وبالتالي الحياة مستمرة وتعتبر فرصة استثمارية ضخمة لكل رجال الأعمال ممن يبحثون عن استثمار آمن ومستدام طوال العام ومهرجان العلمين الجديدة يلقي الضوء على ذلك الأمر.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.