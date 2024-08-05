شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح المصرى يحتفي بفريق بانوراما البرشا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفي مهرجان المسرح المصري خلال ندوة اليوم، بفتيات البرشا "مسرح الشارع بالمنيا لجائزة مهرجان كان بفرنسا"، وسيكرم رئيس المهرجان الفنان محمد رياض في حضور الدكتور أحمد مجاهد رئيس لجنة الندوات بالدورة السابعة عشرة أبطال فيلم "رفعت عيني إلي السماء"، ومنهم مخرج ومنتج الفيلم أيمن الأمير، ومخرجة ومنتجة الفيلم ندي رياض، وملحن ومدرب الغناء أيمن حلمي، والمخرج المسرحي هاني طاهر، والفنان عمرو عابد الممثل والمخرج والمدرب، ويوستينا سمير مؤسسة بانوراما البرشا.

محور الندوات هذه الدورة يحمل عنوان "المرأة المصرية والفنون الأدائية"، وتقام الندوات يوميا من خلال جلستين، الأولى حول موضوع يخص هذا العنوان، والجلسة الثانية عبارة عن ندوة وحفل توقيع كتاب لأحد المكرمين في المهرجان.

بانوراما برشا المسرحي فريق ثقافي هاوي للمسرح فى محافظة المنيا بمركز ملوى بقرية البرشا، وهو يسعى الى تغيير المورثات الخاطئة والممارسات الضارة ونشر الوعى الفني وله علاقة وثيقة بالجمهور، فهو يهتم ويحافظ على التراث الشعبي من خلال تقديم الأغاني التراثية بالعروض فى الشارع وتوفير فرص فنية للموهبين وعرضها على الساحة الفنية، وأغلب اهتمامتهم بقضايا المرأة والطفل وتقليل الممارسات الضارة للنساء من خلال الفنون في القرى.



قدم هذا الفريق المسرحي من قبل العديد من العروض الفنية فى مسرح شارع والمشاركة فى مهرجانات محلية ودولية، وشارك في مهرجان صفاقس الدولي عام 2016 بعرض " الفرح "، وكان يناقش قضية الزواج المبكر، كما شارك الفريق في بعض المهرجانات المحلية ومنها: مهرجان الجزويت للفن والابداع – مهرجان الفن لجمعية الصعيد – مهرجان أحمد بهاء الدين.

ومن أهم العروض التي قدمها فريق بانوراما برشا المسرحي: ( محكمة القرية – الفرح – الاتوبيس – الرفاعي – روبا بيكيا ، والعديد من العروض المتنوعة ) ، وأخيرا مشاركة فيلم " رفعت عيني للسما" فى مهرجان كان السينمائي عام 2024 وحصوله على جائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي مشارك فى اسبوع النقاد فى مهرجان كان ، والفيلم عن تجربة فريق بانوراما برشا وأحلامهم، وشارك في هذا الفيلم : مارينا سمير فايز ، مريم نصار اديب ، هايدي سامح ناثان، ماجدة مسعود فلتس ، ليديا هارون رزق، مادلين يوسف فهمى، وشهرتها مونيكا، لوجين مكارى سمير، يوستينا سمير (مؤسسة فريق بانوراما برشا ) ، والفريق يجمع أعضاء آخرين لم يشاركوا في الفيلم .

مهرجان المسرح المصرى يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصرى على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة فى المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدنى وفرق الهواة والمسرح الجامعى والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التى يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة فى صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصرى.

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة الحالية تحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة العليا لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام .