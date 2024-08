شكرا لقرائتكم خبر عن أليسنت ترفض طلب ابنها إيموند فى الحلقة الأخيرة من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon منذ ساعات، على شبكة HBO، مع محاولة تايلاند لانيستر إقناع التحالف الثلاثي بالتعهد بالولاء والسفن للملك إيجون الثانى، ولكن في المقابل، يريدون السيطرة على ستيبستونز، وهي منطقة متنازع عليها منذ عصور، وبمجرد استسلامه، يكشفون عن شرط أخير يجب على قائد أسطول الثلاثي الانضمام إليه في المعركة، وإلا فلن يمتثل البحارة لزعيم أجنبي، ومن ثم تدخل القائدة شاراكو لوهار (أبيجيل ثورن)، التي تقلل من تايلاند بسبب حجمه، وتطلق عليه اسم تايوين، وتجده ضعيفًا للغاية، وترفض الإبحار.

وفي الوقت نفسه، بعد فراره من دراجونستون عند رؤية فريق تنانين الملكة راينيرا الجدد، يصب الأمير إيموند تارجاريان غضبه على شارب بوينت القريبة، ويحرق المدينة وسكانها الأبرياء.

ومع استمرار شقيقه الملك إيجون الثانى في التعافي على سريره، يأتي اللورد لاريس باقتراح عاجل، هو أن يغادرا كلاهما من كينجز لاندينج بسبب مخاوف الثانى حول قتل إيموند لـ إيجون، ومع نقل لاريس ذهبه إلى البنك الحديدي في برافوس سيتمكنوا من العيش هناك.

وتتابعت أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، لا يزال الأمير جاكاريس غير مرتاح بسبب راكبي التنانين الجدد، ولا يساعده لقاءه مع أولف، الذي تستند قدماه على الطاولة، واخبر أولف، راكب سيلفر وينج الجديد، الأمير الشاب أنهما "مصنوعان من نفس القماش"، أي أن كلاهما لقيطان يمتطيان التنانين، لكن جيس يصر على أنهما ليسا متشابهين، ولاحقًا، تخبره بايلا ألا يقلق بشأن المجندين الجدد.

ومن ثم أعاد اللورد كورليس فيلاريون تسمية سفينته "Sea Snake" إلى "The Queen Who Never Was" على اسم زوجته الراحلة الأميرة رينيس، عندما سألته الملكة راينيرا عن راكب التنين الخاص بها أدم من هال، وبدلا من ان يخبرها حول حقيقة الشخص الذى تسأل عنه، قرر كورليس أن يخبرها أنه أحد بناة السفن لديه ولم يكن له علاقة كبيرة به، بالإضفة إلى انه نصح راينيرا بضرب القوات الخضراء الآن بعد تجميع فرقة التنانين الستة الخاصة بها، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon.

وبالرغم من إرسال الملكة راينيرا لـ السير ألفريد بروم إلى هارينهال بناءً على طلبها للتأكد من أن الأمير دايمون يعمل لصالحها، ألا أنه عندما يلتقي هو والأخير على انفراد، يحثه بروم على تولي العرش بنفسه، مع مراقبة السير سيمون سترونج لهما.

وطرحت الملكة أليسنت فكرة مغادرة كينجزلانديج مع ابنتها الملكة هلينا وحفيدتها، بعد أن أكدت لها الثانية أنها لا تشعر بسعادة بوجودها في القصر، ومن ثم يدخل الأمير إيموند ويأمر هيلينا بالطيران إلى المعركة على متن تنينها دريمفاير، الأمر الذي تعترض عليه أليسنت، لأنها لن تسمح لابنتها البريئة بالمشاركة في هذه الجريمة بسبب سعي إيموند للحصول على السلطة، ومن ثم تطلب من كبير الحكماء أن يساعدها في الخروج من القصر دون معرفة أي شخص.

في المخيم، يواجه شقيق أليسنت، جواين هايتاور، فى خلال أحداث الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، السير كريستون كول بشأن علاقته بأليسنت، والتي لا ينكرها، ويقول إن أليسنت أنقذت حياته مرتين و"منذ ذلك الحين، أصبحت المنارة التي يتبعها".