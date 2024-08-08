محمد رمضان يتراجع عن هذا القرار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بالتراجع عن القرار الذي أعلنه قبل أيام بعدم مشاركته في دراما رمضان 2025، ليؤكد أنه سيخوض المنافسة الرمضانية بعمل فني جديد.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة ظهر فيها وهو يوقّع العقد الخاص بالمسلسل، والذي من المقرر أن تنتجه مجموعة قنوات mbc، ليعرض عليها، وعلّق رمضان على الصورة بشعار mbc: “رمضان يجمعنا”.

وفي جانب آخر، يحيي محمد رمضان حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، الجمعة 9 آب (أغسطس)، وذلك بعد تألقه الأسبوع الماضي في حفل “بورتو مارينا غولف”.

ونشرت الشركة المنظّمة لحفل رمضان في الساحل الشمالي البوستر الرسمي للحفل، وذلك عبر حسابها الشخصي في موقع “إنستغرام”، وعلّقت عليه بالقول: “في التاسع من أغسطس، سيأخذ محمد رمضان المسرح إلى مستوى جديد كلياً في الساحل الشمالي”.

ويُعد مسلسل “جعفر العمدة” آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، الذي عُرض في موسم 2023، وحقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه، وطالبه الجمهور حينها بتقديم جزء ثانٍ منه.

وشارك الفنان محمد رمضان في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، بينهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، طارق النهري، وهو من إخراج محمد سامي.