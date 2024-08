شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة باتي ياسوتاكي إحدى بطلات مسلسل Beef والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الفنانة العالمية باتي ياسوتاكي، التي اشتهرت بأدوارها في أعمال مثل Beef وStar Trek: The Next Generation، عن عمر يناهز 70 عامًا.

وأعلن عن خبر وفاتها مدير أعمالها كايل فريتز، الذى أوضح أن ياسوتاكي توفيت بسلام في 5 أغسطس الجارى، في مستشفى سانتا مونيكا محاطة بالأصدقاء والعائلة بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكانت ياسوتاكي تعانى من شكل نادر من سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا التائية، وصرح فريتز لـ موقع Variety قائلا:" باتي كانت عميلتى الأولى عندما بدأت العمل منذ أكثر من 30 عامًا، واستمتعنا بكل يوم عملنا فيه معًا، وسأفتقد روحها وموهبتها ومثابرتها، لكن الأهم من ذلك كله هو صداقتها".

ولدت ياسوتاكي في لوس أنجلوس في 6 سبتمبر 1953، ونشأت في منطقتي جاردينا وإنجلوود، وتخرجت من جامعة كاليفورنيا بدرجة الشرف في المسرح.

بدأت حياتها المهنية في التمثيل عام 1985 في التلفزيون، وظهرت في الدراما البوليسية T. J. Hooker مع ويليام شاتنر، ومن ثم ظهرت ياسوتاكي لأول مرة بعد عام واحد فقط في فيلم رون هوارد عام 1986 Gung Go، حيث لعبت شخصية Umeki، التى أعادت تمثيله من جديد عندما تم تحويله إلى مسلسل تلفزيوني بين عامي 1986-1987.

قامت لاحقًا ببطولة فيلم Star Trek: The Next Generation بدور الممرضة أليسا أوجاوا، وهو الدور الذي أعادت تمثيله في أفلام Star Trek Generations (1994) وStar Trek: First Contact (1996).

كان آخر دور تلفزيوني لـ ياسوتاكي في مسلسل Beef على منصة نتفليكس، الدراما التى نالت استحسان، قدمت ياسوتاكي دور فومي ناكاي.

كما تضمنت اعمال ياسوتاكي السينمائية أفلام مثل The Wash، وDrop Dead Gorgeous، وBlind Spot، وRoad to Galveston، بينما ظهرت في التلفزيون في العديد من المسلسلات بما في ذلك: The Closer، وGray's Anatomy، وBones، وFlash Forward، وThe Unit، وCold Case.