إيمي سمير غانم وقفت على خشبة المسرح مرتين قبل عرض التليفزيون

يستعد الفنانان الزوجان حسن الرداد وإيمي سمير غانم للوقوف سوياً على خشبة المسرح خلال مسرحية "التليفزيون" المُقرر انطلاق عرضها ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة في مصر الأسبوع المقبل، وذلك بعدما عرضت المسرحية لأول مرة في موسم الرياض الترفيهي بـ المملكة العربية السعودية.

عودة إيمي سمير غانم للمسرح بعد غياب

المسرحية تعيد إيمي سمير غانم للوقوف على خشبة المسرح مجدداً بعد غياب سنوات طويلة، حيث إن الكثيرين لا يعرفون أن إيمي سمير غانم بدأت مشوارها الفني من خلال المسرح عندما شاركت في مسرحية "ترا لم لم" مع والدها الفنان الراحل سمير غانم في عام 2006 وكانت وقتها بعمر 19 سنة، وفي العام التالي شاركت في مسرحية بعنوان "ولاد اللذينة" عام 2007 ومنذ هذا العام وانقطعت إيمي سمير غانم عن المسرح.

أما حسن الرداد فالأمر مختلف بالنسبة له تماماً، حيث حرص خلال السنوات الأخيرة على التواجد على خشبة مسرح موسم الرياض الترفيهي، حيث قدم مسرحيات "لوكاندة الأوباش" بمشاركة مايا ودياب وماجد المصري عام 2019، "في نص الليل" بمشاركة غادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن عام 2021، "كازانوفل" بمشاركة عمرو يوسف ونسرين طافش وحمدي الميرغني 2022، وأخيراً "التليفزيون".

العرض برعاية موسم الرياض

مسرحية "التليفزيون" تعرض في مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية لمدة 3 ليالٍ، أيام الخميس 15 والجمعة 16 والسبت 17 أغسطس المقبل، في إطار التعاون بين إدارة الشركة المتحدة لخدمات الإعلام بمصر وموسم الرياض والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ويشارك في بطولة المسرحية أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

تدور فكرة مسرحية "التليفزيون" حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة إيمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، ولكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عاماً، ولكنهما يجدان معه ضمن الهدايا تليفزيوناً سحرياً، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.

استمرار ثنائية حسن الرداد وإيمي سمير غانم

مسرحية "التليفزيون" تُعد استكمالاً لثنائية حسن الرداد وإيمي سمير غانم الفنية، حيث قدم الزوجان عدداً من الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية ما بين الدراما والسينما، إلا أن "التليفزيون" تسجل تعاونهما الأول على خشبة المسرح، ومن أبرز أعمالهما سوياً فيلم "زنقة ستات"، مسلسل "حق ميت"، المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، مسلسل "عزمي وأشجان"، "رأس رجاء وصالح".

قد يهمك أيضــــاً:

إيمي سمير غانم تُعلن عودتها إلى التمثيل وأنها تفضل التعاون مع شقيقتها وزوجها

إيمي سمير غانم تكشف تفاصيل العمل مع حسن الرداد