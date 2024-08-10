حمزة نمرة يلتقي جمهوره في قلعة صلاح الدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي الفنان حمزة نمرة حفلاً غنائيًا يوم الأحد 18 أغسطس في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ32، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة. تنطلق فعاليات المهرجان في الثامنة مساء الخميس 15 أغسطس، وتتواصل على مدار 14 يومًا حتى الأربعاء 28 أغسطس.

وسيحيي حمزة نمرة أيضًا حفلاً ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم 16 أغسطس المقبل.

وصرحت الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا، بأنه تم العمل على تطوير مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثانية والثلاثين ليظهر بحلة جديدة تهدف إلى تقديم تجارب ومفاجآت فنية راقية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت أن المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين وظهور مميز لبعض نجوم التسعينات، ليكون الجمهور على موعد مع تجربة فنية فريدة بقلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية، في أجواء تجمع بين عبق التراث والأصالة.

وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن هذا العام 31 حفلاً، بواقع إقامة حفلين متتاليين يوميًا على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

كما أوضحت زايد أنه تمت زيادة عدد المقاعد لاستيعاب الجماهير، إلى جانب شاشات ضخمة لبث العروض وتسهيل المتابعة للجمهور.

يُذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ32 يشمل عروضًا لكل من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالتعاون مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) بقيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، الفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، عرض “الصوفية والحداثة” بقيادة الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغني بقيادة: مصطفى حلمي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة: أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

يمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم في تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتجذب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.