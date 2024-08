شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الموسم الثانى من سلسلة The Diplomat فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الثانى من مسلسل The Diplomat يوم 31 أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وقررت المنصة تجديد العمل لموسم جديد بعد موجة كبيرة من المراجعات الإيجابية التي حصل عليها العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وتم تصوير مسلسل نتفليكس The Diplomat، الذى طرح على المنصة يوم 20 أبريل من العام الماضى 2023، بشكل أساسي في كوتسوولدز ولندن في المملكة المتحدة، بما في ذلك المنطقة المحيطة بالكلية البحرية الملكية القديمة، كما تم تصوير بعض المشاهد في باريس.

وتم تصوير الموسم الأول من مسلسل The Diplomat، من منتصف أبريل إلى نوفمبر 2022، وشارك في بطولة مسلسل The Diplomat، كل من روفوس سيويل، الذي يلعب دور هال وايل، أمام الممثلة كيري راسل (The Americans, Felicity) التي تقوم ببطولة العمل.

المسلسل الذي ابتكرته ديبورا كان (The West Wing, Homeland)، يتبع كيت وايلر (راسل) وهي تتكيف مع دورها الجديد، بين معالجة الأزمات الدولية والتعامل مع زواجها المضطرب بشخصية سياسية بارزة، كيت وايلر هي سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في المملكة المتحدة، وكان من المفترض أن تذهب إلى أفغانستان، ولهذا سيتعين على كيت نزع فتيل الأزمات الدولية، وإقامة تحالفات استراتيجية في لندن، والتكيف مع مكانها الجديد في دائرة الضوء، كل ذلك أثناء محاولتها النجاة من زواجها من زميلها الدبلوماسي والنجم السياسي هال وايلر (روفوس سيويل).