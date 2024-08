شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى بطلات سلسلة Harry Potter تكشف عن أجرها.. اعرف كام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامانثا كلينتش أحد الممثلين الأطفال الذين شاركوا فى سلسلة أفلام Harry Potter أن الممثلين الصغار في المجموعة كانوا يتقاضون 2.91 جنيه إسترليني فقط في الساعة، تم طرح أفلام وارنر براذرز بين عامي 2001 و2011، حيث قام دانييل رادكليف وإيما واتسون وروبرت جرينت بأداء الأدوار الرئيسية في هاري بوتر وهيرميون جرينجر ورون ويزلي على التوالي.

تحتل الأفلام الثمانية، بالإضافة إلى أفلام Fantastic Beasts الثلاثة، المرتبة الرابعة من حيث أعلى سلاسل الأفلام ربحًا على الإطلاق.

ولكن كشفت كلينتش التي ظهرت ككومبارس في الجزء الثالث من سلسلة Harry Potter، الذى طرح تحت اسم The Prisoner Of Azkaban، قبل أن تتولى الدور المسمى للطالبة المصابة بحب الشباب Eloise Midgen في The Goblet Of Fire، عن الأجر الذي تقاضته مقابل ظهورها.

في فيديو على TikTok، قالت كلينتش: " دعنا نتحدث عن المبلغ الذي حصلنا عليه من أفلام هاري بوتر والمبلغ الذي حصلت عليه عندما أصبحت إيلويز ميدجين، في سياق الحديث، في فيلم The Goblet Of Fire ، حصل دانييل رادكليف على 11 مليون دولار، ونحن كان يتم استدعاؤنا لتناول الإفطار لنكون في منطقة الانتظار خارج المجموعة في الساعة 5:00 صباحًا ثم نغادر في ساعة الذروة، في الحافلة اثناء الحركة المرورية الكثيفة".

وتابعت كلينتش قائلة:" هل أنت مستعد لتعرف المبلغ الذي حصلنا عليه؟ كنا نحصل على 35 جنيهًا إسترلينيًا في اليوم، وهو 2.91 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة".

ثم أوضحت كلينتش أنه مقابل الدور الأكبر لميدجين، تضاعف أجرها إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا في اليوم، وأخذت الوقت للإشارة إلى أنه على الرغم من الأجر المنخفض، سُمح لها وزملاءها من الإضاف بالاستمتاع بالطعام المجاني أثناء التصوير.