شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أغاني فيلم بليك ليفيلي الجديد It Ends With Us بعد نجاحه عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فيلم It Ends With Us، الذى تقوم ببطولته النجمة العالمة بليك ليفيلى من الحصول على ردود فعل إيجابية كبيرة منذ طرحه يوم 9 أغسطس الجارى حول العالم، ومن ضمن أهم عوامل نجاح العمل هي الأغانى التي تم لعبها في خلال مشاهد العمل، وهذه قائمة بـ الأغانى:

Ethel Cain – ‘Strangers’

Rhye – ‘Hymn’

Chyvonne Scott – ‘Everybody Needs a Friend’

Tow’rs – ‘Girl In Calico’

Barrett Strong – ‘Money (That’s What I Want)’

Fatboy Slim – ‘Praise You’

Thom Yorke – ‘Dawn Chorus’

Post Malone – ‘White Iverson’

Drama – ‘Dark Rain’

Cigarettes After Sex – ‘Nothing’s Gonna Hurt You Baby’

Dashboard Confessional – ‘Carry This Picture’

Brittany Howard – ‘I Don’t’

Birdy – ‘Skinny Love’

Lana Del Rey – ‘Cherry’

Lucinda Williams – ‘Fruits of My Labor’

Aldous Harding – ‘Horizon’

It Ends With Us Cast – ‘With Arms Wide Open’

Taylor Swift – ‘My Tears Ricochet’

Lewis Capaldi – ‘Love The Hell Out Of You’

Ethel Cain – ‘Everytime’

ويدور فيلم It Ends with Us حول قصة مؤثرة عن ليلى بلوم (بليك ليفلى)، وهى امرأة تتغلب على طفولة صادمة لتبدأ حياة جديدة فى بوسطن وتطارد حلمها الذى دام طيلة حياتها وهو فتح عملها الخاص.

وتلعب الصدفة لقاءً مع جراح الأعصاب الساحر رايل كينكايد (جاستن بالدوني)، لكن عندما يقع الاثنان فى الحب بعمق تبدأ ليلى فى رؤية جوانب من رايل تذكرها بعلاقة والديها.

وعندما يعود حب ليلى الأول أطلس كوريجان (براندون سكلينار) فجأة إلى حياتها، تنقلب علاقتها مع رايل رأسًا على عقب، وتدرك ليلي أنها يجب أن تتعلم الاعتماد على قوتها لاتخاذ خيار مستحيل لمستقبلها.

العمل مبنى على الكتاب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الذى طرح تحت نفس الاسم It Ends with Us، ومن تأليف الكاتبة كولين هوفر.