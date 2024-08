وصول جينا أورتيجا ونجوم فيلم "Beetlejuice Beetlejuice" إلى مهرجان فينيسيا السينمائي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كنتب - معتز عباس:

انطلق اليوم حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ 81، والذي سيقام في الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، في جزيرة ليدو فينيسيا، في إيطاليا.

ووصلت منذ قليل جينا أورتيجا ونجوم فيلم “Beetlejuice Beetlejuice”، إلى مقر فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.

ومن المقرر أن يعرض فيلم Beetlejuice Beetlejuice للمخرج تيم بيرتون، في أول أيام المهرجان، والختام سيكون من نصيب فيلم The American Backyard للمخرج بوبي أفاتي الفعاليات في 7 سبتمبر المقبل.

ويشارك في المهرجان عدد كبير من الأفلام العالمية، هم The Room Next Door، Campo di Battaglia، Leurs Enfants Après Eux، The Brutalist، The Quiet Son، Vermiglio ،Sicilian Letters، Queer، Love، April، The Order، Maria، Trois Amies، Kill the Jockey، Joker: Folie à Deux، Babygirl، I’m Still Here، Diva Futura، Harvest، Youth – Homecomin، Stranger Eyes.

وكانت للسينما المصرية نصيب في المشاركة بمهرجان فينيسيا، بعد غياب 12 عاما، بفيلمي البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، للمخرج خالد منصور، تأليف منصور محمد الحسيني، وبطولة عصام عمر وركين سعد وسما إبراهيم.

وكذلك فيلم عائشة لا تستطيع الطيران، للمخرج مراد مصطفى، للمخرج التونسي مجدي البرصاوي، والذي سيعرض ضمن مبادرة فاينل كت، التي تدعمها مؤسسة البحر الأحمر للعام الثالث على التوالي.

كما يشارك في مهرجان فينسيا فيلم سودان ياغالي للمخرجة التونسية الفرنسية هند المدب، وفيلم قتل حصان منغولي للمخرجة الصينية شياوشوان جيانج.

