تعرف على موعد أحدث أفلام سكاريت جوهانسون Jurassic World: Rebirth

القاهرة - سامية سيد - تعد النجمة سكاريت جوهانسون أحد أهم الممثلات في السينما العالمية، لما لها من أفلام مميزة تمتلكها في مكتبتها السينمائية، وهو ما يجعل الجمهور متشوق لأفلامها الجديدة مثلما ظهر مؤخرًا مع الإعلان عن أحدث أفلامها.

أحدث أفلام سكارليت جوهانسون

"Jurassic World: Rebirth" أحدث فيلم للنجمة سكارليت جوهانسون التي تعد من أهم ممثلات هوليود، وهو الفيلم الذى تم الإعلان عن طرحه مؤخراً من خلال بوستر رسمي للفيلم تضمن صورة النجمة الشهيرة سكارليت جوهانسون.

موعد عرض فيلم سكارليت جوهانسون "Jurassic World: Rebirth"

ولمن لا يعرف فإن موعد طرح فيلم سكارليت جوهانسون الجديد الذى تم الإعلان عنه مؤخراً، فقد تم تحديد شهر يوليو من العام المقبل 2025 موعداً نهائياً لطرح الفيلم الذى ينتظره قطاع كبير من الجمهور نظراً لعالم المغامرات الذى يتضمنه الفيلم.

من ناحية أخرى سبق وصرحت سكارليت جوهانسون بأن ابنتها تشعر بالخوق والقلق عليها تجاه فيلمها التى تحضره حول شخصية ناتاشا رومانوف بفيلم مارفل التى تحظى بالكثير من المعجبين حول العالم، لكن ابنتها "روز" ليست واحدة منهم، حيث كشفت الممثلة، التي تلعب دور البطولة مع تشانينج تاتوم، في Fly Me to the Moon، أن طفلتها البالغة من العمر تسع سنوات، خائفة جدًا من مشاهدة أفلام Avengers.