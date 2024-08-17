ريمونتادا.. الهلال يكتسح النصر برباعية ويتوّج بلقب كأس السوبر السعودي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق نادي الهلال السعودي، لقب بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على النصر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت.

تقدم النصر عن طريق نجمه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في إدراك التعادل عن طريق سافيتش في الدقيقة 55 بعد توغل داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63 بعد عرضية من روبن نيفيز، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث والثاني له في الدقيقة 69 بعد عرضية من مالكوم.

وفي الدقيقة 72 نجح البرازيلي مالكوم، في إحراز الهدف الرابع بعد خطأ من بينتو حارس النصر.

وسيطر الهلال على مجريات المباراة في الشوط الثاني، حيث انهار فريق النصر ذهنيًا بشكل كبير.