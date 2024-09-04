فن ومشاهير

شاهد .. تسريب صورة جديدة لمذيعة أم بي سي أكثر فظاعة مع خالد يوسف

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بيروت - سعد محمود - سربت صورة للمذيعة المصرية – التونسية أثناء ممارستها العرض الجنسي وهي عارية تماماً ترقص للمخرج المصري .

واليوم، سربت صورة أخرى لرنا أكثر فظاعة من الصورة السابقة.

وكنا علمنا بأن المحامية من سربت الفيديو الجنسي الذي جمعها مع خالد يوسف، من خلال محادثات خاصة حصلنا عليها حدثت بينهما على الماسينجر على الفايسبوك.

وإن كانت منى من سربت الفيديو الإباحي لها، من هي الجهة التي تسرب صور رنا هويدي للإعلام، في حين أن صور كل من الممثلتين وشيماء الحاج والراقصة كاميليا لم يتم نشر أي صورة لهن مع خالد يوسف بعد حذف الفيديوهات التي جمعتهن مع خالد يوسف في غرفة النوم؟

رنا هويدي كانت اعترفت في التحقيقات أنها متزوجة عرفياً من خالد يوسف الذي وعدها بدور بطولة مطلقة في أحد أفلامها وأنها تفاجأت بتسريب الفيديو الجنسي بينهما، ولا نعلم مدى صحة كلام رنا التي قالت للمذيع المصري باسم يوسف: الحرام حلو.

رنا هويدي وصورة أكثر فظاعة مع خالد يوسف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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