الجزء الثانى من القائمة الكاملة الكاملة لجوائز Creative Arts Emmys

القاهرة - سامية سيد - تم توزيع الجزء الثانى من جوائز Creative Arts Emmys منذ ساعات، بعد تقديم الجزء الأول لـ الجوائز ليلة 7 سبتمبر الجارى، بالإضافة إلى ذلك يفصلنا أسبوع واحد فقط عن حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2024، على أن يقام الحفل 15 سبتمبر الجارى في الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ على قناة ABC.

وسيتم بث الحفل فى 14 سبتمبر الجارى على قناة FXX، وبثها عبر شبكة Hulu من 15 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.

وجاءت الجوائز كالتالى:

أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي

Shōgun (FX)

نيستور كاربونيل في دور رودريجز

أفضل تصميم رقصات لمسلسل مكتوب

The Idol (HBO | Max)

أفضل اختيار الممثلين لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات

Baby Reindeer (Netflix)

أفضل اختيار الممثلين لمسلسل كوميدي

The Bear (FX)

أفضل اختيار الممثلين لمسلسل درامي

Shōgun (FX)

أفضل أزياء في مسلسلات الخيال العلمي

Ahsoka (Disney+)

أفضل أزياء لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات

Feud: Capote vs. The Swans (FX)

أفضل أزياء لمسلسل في فترة زمنية مختلفة أو خيال علمى

Shōgun (FX)

أفضل أزياء معاصرة لمسلسل محدود أو مختارات

American Horror Story: Delicate (FX)

أفضل أزياء معاصرة لمسلسل

The Crown (Netflix)

أفضل مكياج الفترة الزمنية أو الخيال العلمي (غير اصطناعي)

Shōgun (FX)

أفضل مكياج معاصر (غير اصطناعي)

The Morning Show (Apple TV+)

أفضل مكياج اصطناعي

Shōgun (FX)

أفضل تصفيف شعر معاصر

The Morning Show (Apple TV+)

أفضل تصفيف الشعر في فترة زمنية أو خيال علمي

Shōgun (FX)

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي

Mr. & Mrs. Smith (Apple TV+)

MICHAELA COEL بدور Bev

أفضل أداء للحركات الخطرة

Shōgun (FX)

أفضل منسق حركات خطرة في مسلسلات الكوميديا

The Gentlemen (Netflix)

أفضل منسق حركات خطرة في مسلسلات الدراما

السيد والسيدة سميث (Prime Video)

أفضل تصميم إنتاج لمسلسل فترة سردية أو خيالي (ساعة واحدة أو أكثر)

Shōgun (FX)

أفضل تصميم إنتاج لبرنامج سردي معاصر (ساعة واحدة أو أكثر)

The Crown (Netflix)

أفضل تصميم الإنتاج لبرنامج سردي (نصف ساعة)

Only Murders in the Building (FX)

أفضل مونتاج صور لمسلسل كوميدي متعدد الكاميرات

How I Met Your Father (Hulu)

أفضل مونتاج صور لمسلسل كوميدي بكاميرا واحدة

The Bear (FX)

أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي

The Bear (FX)

جون بيرنثال بدور Michael Berzatto

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي

The Bear (FX)

جيمى لى كيرتس بدور Donna Berzatto

أفضل مونتاج صور لمسلسل درامي

Shōgun (FX)

أفضل مونتاج صور لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات

Baby Reindeer (Netflix)

أفضل مؤثرات بصرية خاصة في حلقة واحدة

Ripley (Netflix)

أفضل مؤثرات بصرية خاصة في موسم أو فيلم

Shōgun (FX)

أفضل تصميم التتر الرئيسي

Shōgun (FX)

أفضل مكساج الصوت لمسلسل كوميدي أو درامي (نصف ساعة) ورسوم متحركة

The Bear (FX)

أفضل مكساج صوتي لمسلسل كوميدي أو درامي (ساعة واحدة)

Shōgun (FX)

أفضل مكساج صوتي لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات

Masters of the Air (Apple TV+)

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو درامي قصير

The Eric Andre Show (Adult Swim)

إريك أندريه بدور إريك أندريه

أفضل تأليف موسيقى لمسلسل (موسيقى تصويرية درامية أصلية)

Only Murders in the Building (FX)

أفضل موسيقى تصويرية أصلية للعنوان الرئيسي

Palm Royale (Apple TV+)

أفضل موسيقى وكلمات أصلية

Only Murders in the Building (FX)

أفضل إشراف موسيقي

Fallout (Prime Video)

أفضل تأليف موسيقى لمسلسل أو فيلم أو عرض خاص محدود أو مختارات (موسيقى تصويرية درامية أصلية)

Lessons in Chemistry (Apple TV+)

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل متعدد الكاميرات (نصف ساعة)

How I Met Your Father (Hulu)

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل بكاميرا واحدة (نصف ساعة)

The Bear (FX)

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل (ساعة واحدة)

Shōgun (FX)

أفضل تصوير سينمائي لمسلسل أو فيلم محدود أو مختارات

Ripley (Netflix)

أفضل فيلم تلفزيوني

Quiz Lady (Hulu)