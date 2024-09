أوبرا وينفري تدفع مبلغًا كبيرًا لمنع بثّ فيلم وثائقيّ عنها… إقرأ التّفاصيل

لن يتِمّ عرض الفيلم الوثائقيّ الذي يتحدّث عن السّيرة الذّاتيّة للإعلاميّة الشّهيرة أوبرا وينفري عبر تطبيق “أبل”، على الرّغم من حقيقة أنّ المخرج الحائز جائزة الأوسكار كيفن ماكدونالد أكمل التّصوير.

ويقول تقرير جديد إنّ وينفري أعادت المبلغ الذي دفعته لها شركة آبل مقابل المشروع من أجل منع بثّه.

وكانت شركة Apple قد أعلنت عن شراكة مع Winfrey في عام ٢٠١٩ لسلسلة وثائقيّة. وأدّى ذلك إلى مقابلة رفيعة المستوى مع الأمير هاري، وعدد من العروض الأخرى.

تمكّنت أوبرا من إنشاء العديد من العروض لـ Apple TV+، مثل The Me You Can’t See، وThe Oprah Conversation، وOpra’s Book Club، وOprah Talks COVID-19.

انتهت هذه الشّراكة في عام ٢٠٢٢، لكنّ شركة آبل طلبت إنتاج فيلم وثائقيّ عن السّيرة الذّاتيّة من جزأين لم يتِمّ بثّه بعد.

الفيلم الوثائقيّ سيأتي من كيفين ماكدونالد وليزا إيرسبامير، الثّنائي الذي يقف وراء الفيلم الوثائقيّ عن ويتني هيوستن. عملت “إيرسبامير” مع “وينفري” في برنامج أوبرا وينفري لمدّة عقد من الزّمن، وقيل إن الأخيرة كانت من محبّي الفيلم الوثائقيّ الخاصّ بويتني هيوستن.

ومع ذلك، تشير الصّفحة السادسة إلى أنّه لن يتِمّ عرض السّيرة الذّاتيّة لأوبرا وينفري وأنّها قامت بإعادة الأموال لشركة “أبل” من أجل منع بثّه.

وقد دفعت أوبرا وينفري ثروة لرؤساء Apple TV+ لإعادة شراء حقوق فيلم الوثائقيّ عن حياتها.

يؤكد متحدّث باسم وينفري – التي أنهت صفقة المحتوى الخاصّة بها مع Apple في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ – للصّفحة السّادسة، “مع اقتراب صفقة Apple TV + من نهايتها، قرّرت السّيّدة وينفري أن تنهي الصّفقة”. وقد أعادت وينفري حقوق إنتاج مسلسلاتها الوثائقيّة، وقرّرت منذ ذلك الحين تأجيل إنتاجها.

وتضاربت التّقارير حول الأسباب إذ يقول أحد المصادر إن أوبرا لم تكن سعيدة بالتّعديل النّهائيّ على الفيلم وقد سدّدت رسومها لشركة أبل.

غير واضح المبلغ الذي كان على وينفري أن تدفعه لشركة أبل لإعادة شراء الحقوق، مع وجود تقارير متضاربة أيضًا حول ما إذا كان المبلغ قد تمّ قياسه بالملايين أم لا.