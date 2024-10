شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 14 تكشف تحريض أكرم على قتل والده قبل 13عاما والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل برغم القانون، عرض سوسن (جورى بكر) على محمود شرشر (محمد محمود عبد العزيز) تأسيس شركة عصائر ومربى حتى يصبح رجل أعمال كبير وله وزنه فى السوق ويستطيع مواجهة أكرم (محمد القس)، وفجأة يحضر طليق سوسن ويجدها مع محمود ويدخل في مشادة معها ويقرر عدم رؤيتها لابنها مرة أخرى.

يذهب أكرم إلى منزله الجديد الموجود فيه أبنائه من ليلى ولكن يظهر وليد (هانى عادل) يراقبه ويعرف مكان المنزل، ثم ينتقل المشهد إلى المقابر حيث يزور أكرم قبر والده، ويحضر فجأة بدوى (ياسر عزت) الذى يكشف بأن أكرم حرضه على قتل والده في الماضي، وذلك بتخريب فرامل سيارة الوالد حتى يتخلص منه بسبب مشاكل فى الشركة والعمليات غير المشروعة التي كان يقوم بها أكرم وانكشفت أمام والده وعمه.

ويسترجع أكرم ماضية مع والده حيث كان أكرم يعمل في بيع قطع غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات باسم الشركة ويخبره والده بأن عمه يريد الإبلاغ عنه، ليقرر أكرم التخلص من والده عن طريق بدوى الذى يطلب من أكرم اعطاءه 50 مليون جنيه تعويضاً عن سنوات السجن التي قضاها وذلك خلال أسبوع وإلا سيفشى السر للجميع.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.