وكيل هيونداي يطرح النترا AD المجمعة محلياً في مصر.. "المواصفات والأسعار"

ياسر رشاد - القاهرة - طرجت مجموعة جي بي أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، السيارة FL Elantra AD المجمعة محلياً في خطوة رائدة نحو تعزيز التجميع المحلي في مصر، كما نظم وكيل هيونداي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإطلاق جولة إعلامية في مصنع بريما بمنطقة أبو رواش، وهو المصنع المختص بتجميع السيارات الملاكي.

أسعار هيونداي النترا AD

وتقدم السيارة هيونداي النترا AD المجمعة محلياً موديل 2025 بـ 3 فئات من التجهيزات، تبدأ من 890 ألف جنيه للفئة الأولى، و950 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و50 ألف جنيه للفئة الثالثة.



يأتي إطلاق السيارة FL 2025 Elantra AD استكمالاً لمسيرة تألق وتفوق علامة هيونداي في السوق المصري، كما يعزز من استراتيجية جي بي أوتو التي تسعى من خلالها للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة 2030 لدعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات في مصر بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. كما تؤمن جي بي أوتو بضرورة توفير مختلف الموديلات والفئا ت المتميزة، بما يساهم في إنعاش حركة البيع والشراء وبالتالي التنمية الاقتصادية.



وكشفت جي بي أوتو أنه منذ ظهور سيارة Elantra ADفي السوق المصري، حققت نجاحاً كبيراً وتم بيع 20 ألف وحدة مستوردة بالكامل خلال الفترة من 2016 إلى 2020. وفى إعادة الاطلاق لسيارة Elantra AD FL، تم تجميع السيارة في مصنع "بريما" التابع لشركة جي بي اوتو في منطقة أبو رواش، والمزود بأحدث الأجهزة والمعدات المستخدمة في إنتاج السيارات وفقاُ لأعلى المستويات العالمية.



وفي هذا الإطار، قال فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي بجي بي أوتو:"يسعدنا الاحتفال بإطلاق سيارة FL Elantra AD الجديدة في السوق المصري، ونحرص في جي بي اوتو على شراكتنا القوية مع هيونداي موتور العالمية التي حظيت طرازاتها المختلفة من السيارات بثقة المصريين واستحوذت على شريحة مبيعات كبيرة في السوق المصري. مازال لدينا خطط طموحة للسوق المصري، نسعى من خلالها لإطلاق المزيد من السيارات بأحدث الإمكانيات والتكنولوجيا وعوامل الأمان في صناعة السيارات."



وأضاف المهندس/ رامز أديب، الرئيس التنفيذي لقطاع التصنيع بجي بي أوتو "يعكس إطلاق النموذج الجديد من FL Elantra ADالمجمعة محلياً بمصنع بريما، ثقتنا في قوة سوق السيارات المصري، حيث تولي جي بي اوتو أهمية خاصة لدعم وتطوير قطاع السيارات في مصر عبر توفير منتجات عالية الجودة. ونقوم باستمرار بإجراء دراسات لاحتياجات السوق واهتمامات وتطلعات المستهلك المصري بهدف توفير سيارات ملائمة بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء."





وخلال الجولة الإعلامية، استعرضت جي بي اوتو المراحل المختلفة لتجميع السيارات بمصنع بريما معتمدة على أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، حيث يتم المرور بأربع ورش تبدأ بأعمال الهيكل الخارجي واللحام ثم مصنع الطلاء ثم خط التجميع الذي تخرج منه السيارة لتعمل بشكل كامل استعداداً للخضوع إلى اختبارات الجودة في الورشة النهائية وهي ورشة الاختبارات والتي تقوم باختبار السيارات بعد أن يتم أيضاً اختبار الجودة لكل جزء من السيارة في كل مرحلة على حدي.

مواصفات هيونداي النترا AD



وفيما يلي اهم ما يميز الفئة الاولي من FL 2025 Elantra AD المجمعة محلياً:





وتتميز السيارة FL Elantra ADبمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية مكابح مضادة للانغلاق، وتوزيع قوة المكابح إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، وجهاز تحذير المسافة الخلفية والامامية، و حساس مطر اوتوماتيك، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق، و مقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.





وتضم السيارة عدد من وسائل الراحة وأنظمة الترفيه تتمثل في وجود مثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بُعد، وشاشة 7" تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.





جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra ADبشكل أكثر جرأة يُبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا. كما تم تجهيز الإضاءة بمصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED ، وتتمتع السيارة بالعديد من وسائل الراحة والترفيه التي تشمل فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.





ويركز التصميم الداخلي للسيارة Elantra AD على زيادة راحة الركاب عبر توفير مساحة واسعة حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة 4620 مم، وعرضها 1800 مم، وارتفاعها 1450 مم، وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة 407 لتراً، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وتقدم السيارة أعلى مستويات الحماية والأمان، حيث توفر قوة إيقاف كبيرة من خلال نظام التعليق الأمامي McPherson Strut​، ونظام التعليق الخلفي Coupled Torsion Beam Axle، ونظام عجلة القيادة MDPS (Motor Driven Power Steering) ، كما زودت السيارة بمحرك 1.6 MPI ، يمنحها قوة 6300 /127.5 حصان ولفة في الدقيقة، 155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4,850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.