ارتفاع أسعار «سيارة الغلابة» بعد طرح موديل 2025

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت شركة الأمل للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة بي واي دي الصينية في مصر، موديل 2025 من السيارة السيدان المجمعة محلياً F3. ويطلق على السيارة بي واي دي F3 في السوق المصرية سيارة الغلابة خاصة أنها من أبرز الطرازات التي يتم الاعتماد عليها في تطبيقات النقل التشاركي.

وبحسب القائمة السعرية المعلنة من شركة الأمل للسيارات فإن موديل 2025 من السيارة بي واي دي F3 قد شهد زيادة مقارنةً بموديل 2024 بنحو 20 ألف جنيه.

وتقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 من شركة الأمل للسيارات بإصدارين الأول مانيوال، والثاني أوتوماتيك.

وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي مقارنة بين أسعار موديل 2024 وموديل 2025 من السيارة بي واي دي F3.

أسعار بي واي دي F3 موديل 2025

الإصدار 2025 2024 مقدار الزيادة مانيوال 540 ألف جنيه 520 ألف جنيه 20 ألف جنيه أوتوماتيك 620 ألف جنيه 600 ألف جنيه 20 ألف جنيه

مواصفات بي واي دي F3

تعتمد بي واي دي F3 المجمعة محلياً موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 108 حصان وعزم دوران 145 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة (يدوي/أوتوماتيك) 5 سرعات، بحيث تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

وتقدم سيارات بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً من شركة الأمل للسيارات بباقة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها "2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة".

ودعمت السيارة بي واي دي F3 موديل 2025 المجمعة محلياً ببعض التجهيزات، ومنها “مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة".

خصم على السيارة بي واي دي F3

جدير بالذكر أن موديل 2024 من السيارة بي واي دي F3 يباع لدى التجار والموزعين بخصم عن السعر الرسمي يتراوح بين 20 إلى 40 ألف جنيه على الإصدار المانيوال، ونحو 15 ألف جنيه على الإصدار الأوتوماتيك من السيارة.