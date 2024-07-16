قريباً الإعلان عن الوكيل الرسمي.. سيارات Zeekr تستعد للانطلاق في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد سيارات Zeekr الكهربائية الفاخرة للانطلاق في السوق المصري من خلال وكيل رسمي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعتبر Zeekr علامة فرعية خاصة بالسيارات الكهربائية تابعة لعملاق صناعة السيارات جيلي.

وفد رفيع المستوى من Zeekr

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية أن وفداً رفيع المستوى من شركة Zeekr للسيارات الكهربائية، قام بزيارة خاطفة لـ"القاهرة"، الأسبوع الماضي، دون الإفصاح عن سبب الزيارة.

ورغم عدم ‘إعلان "Zeekr"، رسمياً عن سبب الزيارة الأخيرة، إلا أنه من المؤكد أنها جاءت لإنهاء الترتيبات الخاصة باختيار وكيلها في مصر.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن مسئولي "Zeekr"، قد عقدوا سلسلة اجتماعات سرية مكثفة مع مسئولي الشركات المصرية الراغبة في الحصول على الوكالة، والبالغ عددها 5 شركات، لاختيار وكيلاً لها من بينهن، بعد دراسة العروض النهائية المقدمة، وخطة عمل كل وكيل حال فوزه بالوكالة الجديدة.

وكشفت مصادر أن وفد Zeekr، قد غادر القاهرة، بعدما حسم خلال هذه الزيارة بشكل كبير اختيار الوكيل المصري، بعد منافسة شرسة بين الشركات الـ5.

وتستهدف شركة Zeekr أن تكون مصر نقطة انطلاق المرحلة الثانية لها في شمال افريقيا بعد تغطية منطقة الخليج بالكامل

كانت المفاوضات مع الشركة الأم، قد شهدت منافسة شرسة وحرب تكسير عظام بين الشركات المتقدمة للحصول على الوكالة، خاصة في ظل اعتزام Zeekr تقديم طرازات كهربائية فارهة متميزة بأسعار تنافسية دعماً لوكيلها في مصر، وإرضاءً للعملاء المصريين، وهو ما يعد نقلة نوعية في مجال السيارات الكهربائية السريعة ذات مدى السير الأعلى من ٥٥٠ كم في الشحنة الواحدة.

جدير بالذكر أن Zeekr تتواجد بقوة في الأسواق الأوروبية، إذ تتفق هذه المركبات بالكامل مع المواصفات الأوروبية الدقيقة لتلك الفئة من السيارات، وحصلت كافة موديلاتها على خمس نجوم لاختبارات الأمان الأوروبية القاسية.

وتتميز علامة Zeekr بتصميماتها الأوروبية، واعتمادها على تكنولوجيا فولفو في مجال عوامل الأمان.

وتعتبر Zeekr منافساً شرساً لعلامات عريقة في مقدمتها بورشة، غير أنها تتفوق عليها في عامل السعر، إذ تقدم بنحو ٤٠ إلى 50% من أسعارها، مع الحفاظ على مستويات الجودة والخامات والرفاهية.

Zeekr

كانت Zeekr قد اختارت مجموعة من كبار الأسماء اللامعة كوكلاء لعلامتها في دول السعودية والإمارات وقطر والبحرين، وهو الأمر الذي صعب مهمتها حتي تلك اللحظة في اختيار اسم الوكيل المصري الجديد الذي يستحق أن يحمل شارة Zeekr.