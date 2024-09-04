ارتفاع أسعار سيارات شيري في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة جي بي أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات شيري في مصر والتي يتم العمل بها من اليوم.

وشهدت أسعار سيارات شيري في مصر، ارتفاعاً في أسعار سيارات شيري أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 4 برو، المجمعة محلياً بزيادات تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه، بينما لم تشهد باقي الطرازات زيادات جديدة.

أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2025

وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة جي بي أوتو تقدم سيارات شيري أريزو 5 موديل 2025 في السوق المصرية بـ 3 فئات من التجهيزات.

وشهدت جميع فئات السيارة شيري أريزو 5 زيادة تقدر بـ10 آلاف جنيه، حيث أصبح سعر الفئة الأولى مانيوال 655 ألف جنيه، والثانيبة 700 ألف جنيه، والثالثة 725 ألف جنيه.

أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024

وفقاً للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة جي بي أوتو تقدم سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024 في السوق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات.

وأصبح السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة التي تقدر بـ 50 ألف جنيه، حوالي 830 ألف جنيه.

أسعار سيارات شيري تيجو 4 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 4 برو المجمعة محلياً، موديل 2025، في السوق المصرية بـ 3 فئات من التجهيزات.

أصبح سعر السيارة شيري تيجو 4 برو بعد الزيادة الجديدة يقدر بـ880 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فبات سعرها 955 ألف جنيه، والثالثة مليون و30 ألف جنيه، بزيادة قدرها 15 ألف جنيه لجميع الفئات.

أسعار سيارات شيري في مصر

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة لـ”أسعار سيارات شيري في مصر” والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

قائمة أسعار سيارات شيري

جدير بالذكر أن أسعار السيارات في مصر تشهد موجة جديدة من الزيادات، طالت العديد من الطرازات، كما شهدت السوق المصرية عودة ظاهرة الأوفر برايس بقوة بعد غياب لفترة طويلة عن السوق.

وتأتي الزيادات الجديدة لأسعار السيارات رغم تراجع المبيعات، وتوقف حركة البيع والشراء بشكل كبير.