طرح فرص استثمارية في مدينة الورد الطائفي

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الفرص الاستثمارية في الطائف

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية في مدينة الورد الطائفي بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.وتاتي على مساحة إجمالية 85294.05 م 2 بجوار سد عكرمة؛ بهدف إنتاج الزيوت العطرية.وأشارت الوزارة إلى أن الفرصة تأتي بغرض رفع مستوى جودة المركبات العطرية المكونة لزيت الورد وإنتاجها بجودة عالية، ودعمًا للأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة.ولفتت إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 2 يونيو 2024م، وآخر موعد لاستلام الاستفسارات 20 مايو 2024م، وموعد فتح المظاريف هو 4 يونيو 2024م.ويمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص.