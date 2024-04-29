شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: التحول نحو الطاقة النظيفة في السعودية يحظى بزخم وشعبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: إن التحول نحو الطاقة النظيفة في السعودية يحظى بزخم وشعبية، والمحرك السعودي يستثمر حيث يجب، فيما تركز المملكة على القيادة في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في الرياض.

وأضاف الوزير أن السعودية تسعى إلى الحلم الأخضر لانتقال الطاقة الذي يرتكز على الابتكار، فيما نسعى أن تطرح الشركات والمفكرون والمبتكرون حلولا لذلك، ربما تكون بعيدة المنال اليوم لكن يمكن تحقيقها مع تقدمنا.

وانطلقت أمس، فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، الذي تستضيفه مدينة الرياض خلال الفترة من 28 - 29 أبريل الجاري.

ويعد الاجتماع هو الاجتماع الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور ومشاركة رؤساء الدول وصانعي السياسات من مختلف دول العالم.

ويستضيف الاجتماع الخاص الذي يأتي امتدادًا للتعاون بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي أكثر من 1000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.

ويناقش الاجتماع مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية، بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

ويشهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.

وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.

وتستضيف السعودية على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.

وستبرز هذه الفعاليات والمعارض المصاحبة ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق، ونموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل رؤية السعودية 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحول اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.

