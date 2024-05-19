شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب العالمية وفي مصر .. ترقب لخفض الفائدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعات سعر الذهب في العالم وبالسوق المصري أصبحت أكثر ارتباطاً بتحريك الفائدة الأمريكية، خاصة بعد تلاشي مخاوف وتوترات اندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط، ومع إشارات الفيدرالي الأمريكي بخفض قريب للفائدة فإن سوق الذهب العالمي سجل انتعاش كبير، فما هي توقعات الذهب مع هذه التطورات.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي لتسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع، وتقترب من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله وذلك بدعم من ضعف بيانات التضخم الأمريكية وتزايد توقعات خفض الفائدة، بالإضافة إلى اعلان الصين عن برنامج تحفيزي ضخم عمل على زيادة الطلب على السلع بشكل عام.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي اعلى مستوى عند 2422 دولار للأونصة بعد أن نجحت في اختراق المستوى 2400 دولار للأونصة ليغلق الذهب تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى الأمر الذي من شأنه أن يزيد فرص الصعود لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.المستهدف الآن أصبح القمة السعرية الأخيرة عند 2431 دولار للأونصة ثم المستوى 2450 دولار للأونصة، بحسب تحليل فني لجولد بيليون.

الذهب في مصر

شهد سعر الذهب بمصر ارتفاع خلال الأسبوع الماضي مدعوما بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى جانب التوقعات الإيجابية المتعلقة بالوضع النقدي وتوافر العملة الأجنبية قلل من فرص ارتفاع سعر الذهب.

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 اغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى 3150 جنيه للجرام ليسجل أعلى مستوى عند 3170 جنيها للجرام بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي يدفع مستهدف الذهب إلى المستوى 3200 جنيه للجرام.

الذهب في مصر استغرق وقت طويل حتى استطاع اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام الأمر الذي يدل على ضعف زخم الصعود في الأسواق بسبب تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي يتم تسعير الذهب من خلاله.