شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «نقي للمياه»: توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة نقي للمياه نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

وقالت الشركة إن النتائج شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته .

وأضافت أن النتائج تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م، والموافقة على صرف مبلغ (135,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون – (عضو PKF العالمية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025 م وتحديد أتعابه .

وأوضحت أن النتائج شملت: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

وذكرت أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقدرها 10 ملايين ريال بواقع (0,50) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية.

وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ وقدره (30) مليون ريال بواقع (1,5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من قيمة السهم الإسمية.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2024/06/06م .

وأفادت بأن النتائج شملت: 11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.