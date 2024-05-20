بداية التعاملات.. تعرف على سعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الإثنين، بنحو 5 جنيهات للجرام، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2110 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2713 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3165 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3617 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب عند 25320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2437 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 0.88%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.