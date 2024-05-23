“أمانة الباحة” تطرح 165 فرصة استثمارية متنوعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أمانة-الباحة

الخليج 365_الباحة

أعلنت أمانة منطقة الباحة ممثلة في وكالة الاستثمار والتخصيص‬ والبلديات التابعة عن طرح 165 فرصة استثمارية في عدد من الأنشطة الاستثمارية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تشمل مجالات الفندقية والسياحية والتعليمية والرياضية وخدمات السيارات، وذلك عبر بوابة المدن السعودية “فرص”.

ويأتي طرح الفرص الاستثمارية ضمن حرص الأمانة على تنوّع الفرص المتاحة أمام المستثمرين؛ للإسهام في التنمية الاقتصادية، والسياحية، والخدمية، وتنمية الإيرادات، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.