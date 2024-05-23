شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرم بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع إحدى المؤسسات الخاص، تهدف إلى تأسيس برنامج تمويلي مُستدام تحت محفظة تمويلية لبرنامج المسؤولية الاجتماعية بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين ريال.

وتستهدف الاتفاقية رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الأغذية التي يقوم البنك بإدارتها وتوجيهها للمستفيدين من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في قطاع الأغذية، مما يسرّع وتيرة النمو الاقتصادي. دور محوري من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية دورًا محوريًــا في تعزيز استدامة قطاع الأغذية والقطاعات المساندة له في المملكة وفي صناعة أثر تنموي طويل الأمد يشمل المواطنين والشركات الريادية الناشئة في قطاع الأغذية.

وستسهم هذه الاتفافية في تسهيل وصول التمويل للشركات الريادية الناشئة في القطاع في كافة مناطق المملكة ورفع كفاءة المستفيدين من البرنامج من خلال التدريب والتأهيل وخلق وظائف مستدامة للمواطنين وتعزيز الإسهام في الناتج المحلي. تعزيز مسارات التمويل التنموي وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان الحميدي: "يعمل البنك على تعزيز مسارات التمويل التنموي للقطاع غير الربحي كونه العصب الرئيسي في تحقيق مجتمع حيوي ومنتج في، ويعكس جهودنا الرامية إلى تسهيل وصول التنمية للمستفيدين الطموحين في كافة مناطق المملكة واستدامة تأثيرها".

وأضاف: أنه من هذا المنطلق تأتي اتفاقيتنا مع عالم صافولا ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، وفق أهداف البنك القائمة على التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، الساعية نحو تطوير وابتكار مجموعة من المنتجات التمويلية لخدمة الفئات المستفيدة".

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن محفظة المسؤولية الاجتماعية التي أنشأها البنك من أجل تسهيل وصول التمويل للمستفيدين الطموحين في مناطق المملكة كافة، واستدامة تأثيره ورفع كفاءة المستفيدين من خلال التدريب والتأهيل لأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة بتشجيع الاستثمار الأمثل على الصعيد المحلي والدولي.

ويطمح البنك إلى تأسيس محفظة مليارية ستساعد على إيجاد الوظائف، وكذلك تحقيق التأثير المضاعف عبر منهجية الإقراض التنموي، ويتجه تمويل محفظة المسؤولية الاجتماعية إلى روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة.