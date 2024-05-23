شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد وشروط تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة

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الدعم السكني في السعودية

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الدمام - شريف احمد - توفر المملكة الدعم السكني للمواطنين والمستفيدين، لكن جعلت نظمت اللوائح والقوانين، الشروط الواجب توافرها للتقديم على طلب الحصول على الدعم السكني.ويُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه، الزوج، أو الزوجة في بعض الحالات، كما يمكن أن يقدم الطلب الابن، أو الابنة في بعض الحالات الأخرى.وهناك شروط أخرى منها، أنه يجب على المتقدم أن يُدرج في طلبه جميع أفراد أسرته.أيضا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم.إذا كان المتقدم زوجة أو أم يلزم تقديمها لإقرار بأنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة.في حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه 25 سنة يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي ما لم يكن سنه تجاوز 18 سنةإذا كان طلب الدعم السكني مقدمًا من الزوج أو الأب، وجب ألا يقل سنه عن 25 سنة وقت تقديم الطلب.يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكنييجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكًا لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين التخصيص.يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من برنامج دعم سكني سواء كان حكوميا أو خاص.