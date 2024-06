شكرا لقرائتكم خبر عن إلى 102 نقطة.. ارتفاع غير متوقع لثقة المستهلكين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الثلاثاء، ارتفاعًا غير متوقع لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو الحالي.

وذكر معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 102 نقطة مقابل 5ر97 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

جاء الارتفاع مفاجئًا للمحللين الاقتصاديين الذين توقعوا تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 3ر95 نقطة مقابل 97 نقطة خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية.

ارتفاع المؤشر الفرعي

جاءت الزيادة غير المتوقعة لمؤشر المستهلكين في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الفرعي للثقة في الموقف الراهن إلى 1ر143 نقطة مقابل 6ر140 نقطة خلال الشهر الماضي.



وقالت دانا إم بترسون كبير المحللين الاقتصاديين في كونفرانس بورد، إن تقييم المستهلكين لأحوال الأعمال الراهنة تراجع بنسبة طفيفة عن الشهر الماضي، "ورغم ذلك، فإن سوق العمل القوية ما زالت تدعم تقييم المستهلكين للموقف الحالي بشكل عام".

مؤشر توقعات المستهلك

وارتفع مؤشر توقعات المستهلك من 8ر68 نقطة خلال أبريل الماضي إلى 6ر74 نقطة خلال مايو الماضي.

ورغم الارتفاع ما زالت أقل من القراءة التي تشير عادة إلى القلق من ركود الاقتصاد وتبلغ 80 نقطة.

ويوم الجمعة الماضي، أظهر تقرير اقتصادي تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي بأقل قليلًا من التقديرات الأولية.

وذكرت جامعة ميشيجان أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع خلال مايو الحالي إلى 1ر96 نقطة، في حين كانت التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق من الشهر تبلغ 4ر67 نقطة مقابل 2ر77 نقطة خلال أبريل الماضي.

في حين كان المحللون يتوقعون عدم تعديل القراءة الأولية في البيانات النهائية.

التقديرات الأولية

ورغم ارتفاع المؤشر عن التقديرات الأولية، مازال أقل كثيرا من مستواه في أبريل الماضي، ويتجه نحو أقل مستوياته منذ نوفمبر الماضي عندما سجل 3ر61 نقطة.