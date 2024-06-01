شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.."طلعت مصطفى" فى الصدارة بـ5.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 93.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 5.2 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 23.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول بلغ 32.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 34.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 60.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 950.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 287.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 861 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 8.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 685.9 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي"، بحجم تداول 2.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 571.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 134.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 501.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 80.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 490.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 26922.76 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 5932.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 8554.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 32776.67 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 6927.55 نقطة.