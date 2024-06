شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان إتمام عملية الطرح الثانوي العام لأسهم عادية في أرامكو السعودية والان نبدء بالتفاصيل

طرح أسهم أرامكو

تفاصيل الطرح

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة المملكة وشركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") -أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم- إتمام عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة.وقال أمين بن حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين: "يحقق الطرح المهم أهداف تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو السعودية من خلال استقطابه لمشاركة قوية من مستثمرين دوليين ومحليين جُدد، ما يعزز بدروره من سيولة أسهمنا بشكل أكبر". التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)تابع: "يسرّنا بشكل خاص في أرامكو السعودية أن نرحب بالمساهمين الجُدد من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، كما أننا فخورون وممتنون للثقة المستمرة من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد".أوضح: "يُظهر نجاح الطرح سجلنا الحافل في الأداء التشغيلي والمالي منذ الطرح العام الأولي القياسي في عام 2019. كما أنه يعكس الإدراك الدولي المتزايد بنقاط قوتنا التنافسية، واستراتيجية نموّنا على المدى البعيد عبر محفظة عالمية آخذة في التوسع. ويسلّط الضوء كذلك على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشاريع منخفضة الكربون".قامت الحكومة ببيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة من خلال الطرح والتي تمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة.يعد الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019.وبلغ إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح 42.10 مليار ريال سعودي (11.23 مليار دولار أمريكي) دون خيار التخصيص الإضافي، والذي إذا تم ممارسته بالكامل سيؤدي إلى زيادة إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح إلى 46.31 مليار ريال سعودي (12.35 مليار دولار أمريكي).وبلغ سعر الطرح النهائي للمكتتبين الأفراد وللمؤسسات المكتتبة 27.25 ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح ("سعر الطرح النهائي").لغايات تمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، قامت الحكومة بمنح مدير الاستقرار السعري خيار الشراء ("خيار التخصيص الإضافي") أو "greenshoe " بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد عن 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024 وأن ينقضي يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المُصدرة.