شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: شركات الاتصالات ملزمة بالحفاظ على سرية بيانات المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات مقدمة الخدمة والعاملين لديها بالمحافظة على سرية وخصوصية ما يحصلون عليه من معلومات ومستندات للمستخدمين أيًا كانت طبيعتها، ذات الصلة بموضوع الخدمة، وبعدم إفشائها للغير إلا بأمر قضائي أو بموافقة المستخدم كتابيًا.

وصل إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول في الفترة من "يناير - مارس 2024" ل108.34 مليون مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان " يناير - مارس 2024، لنحو 100.44%.

وبلغ إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت، "يناير - مارس 2024" إلي نحو 12.84 مليون مشترك، كما بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في تلك الفترة في الحضر نحو 10.36 مليون مشترك وفي الريف 2.48 مليون مشترك.

ووصل عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول، صوت وبيانات" في الفترة من " يناير - مارس 2024" نحو 78.09 مليون مشترك، كما بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية " بيانات فقط" 2.92 مليون مشترك خلال تلك الفترة.

ووصل حجم الاشتراك في الانترنت النطاق العريض الثابت ل10.99 مليون وصلة خلال الربع الأول من 2024، كما بلغ عدد إجمالي مكاتب البريد 4617 مكتب على مستوى الجمهورية خلال الفترة من " يناير - مارس 2024"، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من مكاتب البريد 5.05 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.