شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس على تباين، فحقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500، وناسداك المجمع ارتفاعات قياسية للجلسة الرابعة على التوالي، بفضل استمرار أسهم قطاع التكنولوجيا في تحقيق مكاسبها، فيما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق، بمقدار 11.94 نقطة، ليصل إلى 5432.97 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 59.12 نقطة، ليصل إلى 17667.56 نقطة عند الإغلاق.

في حين أغلق المؤشر داو جونز الصناعي، على انخفاض بمقدار 70.48 نقطة، ليصل إلى 38639.92 نقطة.