شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء التبغ ومواد البناء والنقل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.8%، وصعدت قطاعات الخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة، والموارد الأساسية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.8%، 2.7%، 2.6%، 2.5%، 2%، على التوالي.

وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 5.2%، 1.2%، 0.5%، على التوالي.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 26417.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 5929.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8555.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 32383.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 6520.83 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.793 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.157 تريليون جنيه إلى 1.157 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 371.8 مليار جنيه إلى 378.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.



