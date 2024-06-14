شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء التبغ ومواد البناء والنقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 14 يونيو 2024 10:00 م
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.8%، وصعدت قطاعات الخدمات التعليمية، والطاقة والخدمات المساندة، والموارد الأساسية، والعقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.8%، 2.7%، 2.6%، 2.5%، 2%، على التوالي.
وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء، وخدمات النقل والشحن بنسبة 5.2%، 1.2%، 0.5%، على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 26417.60 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 5929.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 8555.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 32383.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 6520.83 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 10.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.793 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.157 تريليون جنيه إلى 1.157 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 371.8 مليار جنيه إلى 378.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.
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