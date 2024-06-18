ارتفاع مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت قيمة المبيعات بالتجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين، بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

وأظهرت أرقام رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم، نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن قيمة المبيعات بالتجزئة وصلت إلى 19.52 تريليون يوان (حوالي 2.74 تريليون دولار أمريكي) خلال فترة يناير – مايو من العام الجاري، مشيرة إلى أنه في شهر مايو وحده، توسعت قيمة المبيعات بالتجزئة من السلع الاستهلاكية بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.92 تريليون يوان.

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