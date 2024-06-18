تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا ما نسبته 0.15 في المئة، لتصل إلى 84.12 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.17 في المئة، ما يعادل 14 سنتًا، لتصل إلى 80.19 دولارًا للبرميل.

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