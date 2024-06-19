شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي، اليوم الأ ربعاء، أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل الرسمي، حيث قام بتخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 2.0145 روبل، مقارنة بآخر سعر، ليصل إلى مستوى 87.0354 روبلاً.

وخفّض البنك سعر صرف اليورو بمقدار 2.0912 روبل يبلغ 93.2994 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار33.03 كوبيكاً ليصب إلى 11.7964 روبلاً.

