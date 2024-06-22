أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مشروع فندقي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

طرحت أمانة المدينة المنورة فرصة استثمارية، لإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مشروع فندقي تجاري في حي الخالدية بالمدينة المنورة.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أن المشروع الذي يأتي بهدف تعزيز السياحة وتحفيز الاستثمارات، يقع على مساحة تبلغ قرابة 16736,01 مترا مربعا، ويضم 574 موقف انتظار، داعية المستثمرين ورواد الأعمال للاطلاع ومعرفة المزيد عن الفرصة زيارة حسابات الأمانة في وسائل التواصل الاجتماعي.

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