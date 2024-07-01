شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الاسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "يورو" اليوم الاثنين.

وانخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% ليتداول عند 1.2644 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.02% إلى 1.1779 يورو.

ارتفاع البورصة البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) على ارتفاع بنسبة 0.03%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 2.64 نقطة، ليصل إلى 8166.76 نقطة.