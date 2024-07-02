شكرا لقرائتكم خبر عن أغلق وضع "الساخن" بمبرد المياه لخفض قيمة فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع "البوم السابع"، بعض النصائح للاستخدام الأمثل لمبرد المياه فى حالة والتي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الاحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الاحمال، و ذلك بعنوان "خليك ايجابي..رشد استهلاكك و ساعد فى تقليل مدة تخفيف الاحمال ".

وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لمبرد المياه لترشيد الاستهلاك:

1- ينصح بغلق خاصية التسخين بالمبرد لأنها تعادل استهلاك سخان المياه الكهربائى تقريبا.

2- انزع فيشة جهاز مبرد المياه من المنبع في حالة الخروج من المنزل بنزع الفيشة من المنبع.



