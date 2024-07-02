شكرا لقرائتكم خبر عن ابدأ: محفظة استثمارية لفحص تقنية مشروعات جديدة بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحدث تقرير صادر عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" أن المبادرة قامت بتكوين محفظة إستثمارية لفحص إقامة مشروعات تكلفتها تتجاوز الـ20 مليار دولار، وأطلقت أول صندوق استثمار صناعى مباشر فى مصر "صندوق النيل الصناعى للاستثمار المباشر" بإصدار أول قيمته 2.5 مليار جنيه.

ولعل الاهتمام بتشغيل المناطق الصناعية من أهم ما ساهمت به مبادرة "ابدأ" للنهوض بالصناعة المحلية سواء المخططة مثل مجمع الفيوم الصناعى، حيث تم تسليم 57 وحدة إلى 16مستثمرا من أصل 69 وحدة لـ 20 مستثمرا، بالإضافة إلى الإهتمام بإعادة تطوير المناطق الصناعية العشوائية غير المخططة، مثل بدء إعادة تطوير منطقة العكرشة الصناعية بالتعاون مع الجهات المختلفة والتى تضم 4600 مصنع وتقنين أوضاع 350 مصنع فى 15محافظة فى 8 قطاعات صناعية مختلفة، حيث وصلت قيمة الاستثمارات لـ 23 مليار جنيه.

وبدأت المبادرة في إعداد نظام رقمي يواكب السوق المصري لتحقيق التكامل بين كل المصانع والجهات الموجودة؛ لتعظيم القيمة في السوق المصرى، خاصة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات محدثة للمصانع بشكل عام .

والهدف من أعمال مبادرة ابدأ هو تقليل الفاتورة الاستيرادية وادخال صناعات حديثة ومتقدمة والهدف الأهم توفير فرص عمل للشباب، من أجل تحقيق هذه الأهداف نحتاج نوع من الاستدامة وبناء عليه تم تأسيس شركة أبدأ شركة مساهمة مصرية للنهوض بالصناعة المصرية بشكل مباشر.